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Вучич: США и Британия требовали от Венгрии напасть на Сербию в 1999 году

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Суббота 08 октября 2022 16:36
Вучич: США и Британия требовали от Венгрии напасть на Сербию в 1999 году Фото: Александр Вучич, президент Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти США и Британии якобы требовали от Венгрии начать наземное наступление на Сербию в 1999 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича, которое приводит РТС.

Глава Сербии отметил, что историю о требованиях США и Британии ему рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В 1999 году Венгрия должна была атаковать Сербию с земли, подтвердил мне Орбан и сказал, что я могу сказать это публично. Клинтон и британцы попросили его напасть на Сербию с севера, чтобы они могли растянуть свои силы из Косово в Воеводину. Он отказался, а Герхард Шредер (экс-канцлер Германии - ред.) помог ему ослабить давление Белого дома", - заявил Вучич.

По его словам, после этого Орбан обсуждал эту тему с бывшим премьером Британии Маргарет Тэтчер.

"Когда Тэтчер открыла дверь, то сказала ему: меня очень беспокоит то, что вы отказались напасть на Сербию, из-за этого погибнет больше британских военных", - добавил президент Сербии.

Отметим, что в 1999 году союзники по НАТО начали бомбардировки Сербии на фоне ее войны против Косово. В частности, причиной вмешательства Альянса стало применение этнических чисток боснийцев в Косово, которые проводили сербы.

Вучич не раз упоминал бомбардировки Сербии со стороны НАТО в качестве причины отказа от введения санкций против России.

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