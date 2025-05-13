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Вучич после поездки на парад к Путину хочет ускорить вступление Сербии в ЕС

Сербия, Вторник 13 мая 2025 13:39
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Вучич после поездки на парад к Путину хочет ускорить вступление Сербии в ЕС Фото: Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сербия по-прежнему привержена своему плану по вступлению в Европейский Союз и хочет ускорить подачу заявки на членство.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это заявление было сделано после того, как его недавняя поездка в Москву вызвала критику со стороны Запада.

Вучич приезжал Россию 8 и 9 мая на парад, посвященный 80-летию победы СССР в "великой отечественной войне". Там он также встретился с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

После встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой 13 мая Вучич заявил, что Белград хочет ускорить свою европейскую интеграцию и открыть новые главы переговоров с блоком.

"Атмосфера (в ЕС)... не совсем хорошая, в чем я убедился после поездки в Москву, но... я верю, что Европа с пониманием отнесется к прогрессу, основанному на заслугах", - сказал он.

Связи Сербии и России

Россия является историческим православным союзником Сербии и основным поставщиком природного газа, а "Газпром"и "Газпромнефть"также являются владельцами сербской нефтяной компании NIS.

Москва также поддерживает Белград в его противодействии независимости Косово, своей бывшей южной провинции.

Требования ЕС

Вучич, на которого уже несколько месяцев обрушиваются антикоррупционные протесты, возглавляемые студентами, пообещал, что правительство будет работать над внедрением реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Сербия должна искоренить коррупцию, реформировать судебную систему, СМИ и избирательное законодательство, наладить связи с Косово и привести свою внешнюю политику в соответствие с политикой блока, включая введение санкций против России за ее вторжение в Украину .

"Ключевым элементом нашей общей внешней политики и политики безопасности является четкое осуждение жестокого вторжения России в Украину и поддержка Украины в достижении справедливого и прочного мира", - сказал Кошта через переводчика.

Кошта сказал, что он "рад слышать", что членство в ЕС остается главным приоритетом Сербии. "То, что нужно сделать... это свобода СМИ, подавление коррупции и улучшение избирательного права".

Чиновники Евросоюза неоднократно призывали президентов стран, стремящихся вступить в ЕС, включая Вучича, избегать проведения Москвой парадов.

Из стран Западных Балкан Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Босния получили статус кандидата на членство в ЕС, в то время как Косово отстает.

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