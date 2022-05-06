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Втягують у конфлікт. Президент Болгарії виступив проти надання Україні військової допомоги

Фото: президент Болгарії Румен Радєв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Болгарії Румен Радєв виступив проти надання Україні військово-технічної допомоги. Він вважає, що таким чином країну втягують у конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС.

Політик розкритикував депутатів Народних зборів, які підтримують надання Україні допомоги. За його словами, таким чином парламентарі насаджують мілітаристські настрої.

"Люди, які вирішують надати Україні військову допомогу, повинні думати в першу чергу про безпеку болгарських громадян", - заявив він.

Нагадаємо, раніше парламент Болгарії затвердив рішення про надання Україні військової допомоги та ремонт української військової техніки.

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БолгарияУкраїнаПрезидентВійна Росії проти УкраїниВійськова допомога