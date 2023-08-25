Третий раз за день. В Украине из-за взлета МиГ-31К объявили масштабную воздушную тревогу

По всей территории Украины в пятницу вечером было объявлено о воздушной тревоге. На территории Российской Федерации был зафиксирован взлет МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 20.20 сигнал воздушной тревоги объявлен в Киеве и всех областях Украины.
В Воздушных силах сообщили, что тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории России.
"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, России", - пишет прессслужба.
Следует заметить, что это уже третий сигнал воздушной тревоги за последние несколько часов.
Обновлено 20:34.
В Киеве и областях начали объявлять об отбое тревоги.
По состоянию на 20:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Фото: скриншот (alerts.in.ua)
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