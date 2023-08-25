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Третий раз за день. В Украине из-за взлета МиГ-31К объявили масштабную воздушную тревогу

Фото: в Украине из-за взлета МиГ-31К объявили масштабную воздушную тревогу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

По всей территории Украины в пятницу вечером было объявлено о воздушной тревоге. На территории Российской Федерации был зафиксирован взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 20.20 сигнал воздушной тревоги объявлен в Киеве и всех областях Украины.

В Воздушных силах сообщили, что тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории России.

"Внимание! Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, России", - пишет прессслужба.

Следует заметить, что это уже третий сигнал воздушной тревоги за последние несколько часов.

Обновлено 20:34.

В Киеве и областях начали объявлять об отбое тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 20:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Фото: скриншот (alerts.in.ua)

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Война России против Украинывоздушная тревога