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"Потерял аппетит". Спикер Джонсон оскандалился заявлением о помощи Украине

Вашингтон, Пятница 11 октября 2024 22:48
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"Потерял аппетит". Спикер Джонсон оскандалился заявлением о помощи Украине Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ожидает, что потребности в дальнейшей помощи Украине не будет. Для этого он "потерял аппетит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Джонсона для Punchbowl news.

"У меня нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины, и я надеюсь, что в этом не будет необходимости. Если президент Трамп (кандидат в президенты США Дональд Трамп - ред.) победит, я верю, что он действительно сможет положить конец этому конфликту. Я действительно верю", - заявил Джонсон.

Спикер Палаты представителей выразил надежду, что Трамп может в случае переизбрания позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и сказать ему прекратить войну.

Джонсон добавил, что все в мире устали от войны и хотят найти решение.

При этом, по мнению спикера, если президентом США станет Камала Харрис, то война не закончится, и такой сценарий является "отчаянным и опасным".

Скандал с Джонсоном

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон долгое время отказывался выносить на рассмотрение нижней Палаты конгресса законопроект о финансировании для Украины на 60 млрд долларов.

Тогда у США закончились деньги, которые были предусмотрены для военной помощи украинским защитникам, поэтому выделение пакетов с оружием приостановилось.

Из-за этого у ВСУ возникли большие проблемы с артиллерийскими боеприпасами. Также россиянам удалось оккупировать Авдеевку.

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