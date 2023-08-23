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Потеряем Харьков и Днепр. Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг

Украина, Среда 23 августа 2023 18:15
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Потеряем Харьков и Днепр. Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины не могут перебросить все свои подразделения на Южное направление фронта. Тогда появятся риски потерять Харьков и Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Относительно растягивания сил. У нас есть Восток. Кто-то понимает, сколько там оккупантов? 200 тысяч. Давайте возьмем оттуда наши силы и куда-то их перебросим, например, туда, куда нам нужно", - говорится в заявлении.

Президент пояснил, что после этого россияне за несколько дней захватят Славянск и Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега.

"Я думаю, что именно такая надежда у них есть. Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Павлоград, ни Днепр. И пусть разные аналитики мира на это даже не рассчитывают", - добавил президент.

Что этому предшествовало

Недавно в СМИ появилась публикация, в которой США якобы призвали Украину направить больше боевых сил на юг и перестать концентрироваться на востоке, где задействована почти половина ее сил.

"Однако вместо этого Украина перебросила часть своих лучших боевых подразделений на восток Украины для освобождения Бахмута", - говорится в материале.

Продвижение ВСУ

Этим летом наши воины активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигаются на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.

Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов. Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также имеют локальные успехи южнее Бахмута.

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