Потери ВСУ, "сливы" контрнаступлений и план на 2024. Главное с пресс-конференции Зеленского

О первом саммите мира

Президент заявил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали какие-либо форматы мирных переговоров и формулы мира.

"Инициатива может идти только от Украины… И сегодня мы подошли к моменту первого саммита (мира, - ред.). Первый саммит, инаугурационный, пройдет, надеюсь, весной, нам нельзя потерять дипломатическую инициативу, он будет в Швейцарии. Второй саммит, мы хотим, чтобы он был, возможно, не на европейском континенте, а на другом… Думаю, что в ближайшие недели-месяцы эта информация обязательно появится", - отметил он.

По его словам, на первом саммите будет разработан план, а потом технически страны будут разбираться с каждым кризисом, который спровоцировала война. И подготовят документ, как это было с зерновой инициативой. То есть не напрямую с Россией.

"Это не значит, что Россия примет этот документ. Но в любом случае мы говорим, что этот документ будет представлен переговорщиками в том или ином формате российской стороне. И мы будем готовы ко второму саммиту, к соответствующим дипломатическим шагам по справедливому миру и завершению войны", - добавил Зеленский.

Отметим, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак предположил, что Россию могут пригласить на саммит мира, но не на первый.

О переговорах с Путиным

Зеленскому задали вопрос, не проигрывает ли Украина войну и, возможно, пришло время говорить с Владимиром Путиным с учетом, что в ноябре будут выборы в США и, возможно, там сменится лидер. Президент сомневается, что можно говорить с "глухим человеком".

"Здесь вопрос в юридической и дипломатической плоскости. Мы предложим площадку, на котором он сможет согласиться, что проиграл войну и что это была большая ошибка… Проиграет ли Украина в этой войне? Я уверен, что нет. Самое сложное было 24 февраля два года назад. По крайней мере у нас нет альтернативы не победить, нет возможности проиграть. Что такое, если Украина проиграет? Нас не будет, не будет нашего существования, поэтому нам не подходит такой финал", - отметил он.

По его словам, от западных партнеров зависит, проиграет или победит Украина, с каким количеством жертв. Если Украина будет сильной, то ежедневные шаги Путина назад точно будут иметь большое влияние на его общество.

"Тогда он будет думать о внутренней безопасности. Если смотреть на месседжи, которые дает Путин, сегодня он оперирует планами и цифрами и говорит о планах в 2030 году. Он видит себя до 2030 года, а мы бы хотели покончить с ним раньше", - добавил Зеленский.

О видении победы

На вопрос о том, изменилось ли видение победы Украины за последние два года, Зеленский дал уклончивый ответ. По его словам, война меняет страну, делает людей уставшими и жестче. А его коммуникация зависит от того, что "внутри него и внутри общества".

"У украинцев нет альтернативы, чем выбороть себе безопасность. И она должна быть гарантирована и нами, безопасность внутренняя, очень сильная армия, пока мы не в НАТО, а также гарантиями безопасности от наших партнеров. Гарантии того, что любое возвращение агрессии России на территорию Украины, пока мы не в Альянсе, они должны защищать нас", - сказал он.

О дальнобойном оружии

Зеленский ответил также на вопрос о контактах с партнерами по предоставлению дальнобойного оружия.

"Относительно ATACMS на 300 км. Вы понимаете, для чего нам это надо. Поэтому я бы не хотел говорить в деталях, но мы понимаем для чего. И Россия понимает, что мы будем с этим делать. Мы долго работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно. Я нахожусь в позитиве от недавнего ответа наших партнеров по этому оружию", - подчеркнул он.

О визите Макрона и новом оружии от Франции

Президент назвал соглашение о гарантиях безопасности с Францией хорошим договором, анонсировал еще некоторые детали, но отметил, что инициативы должны исходить от французского лидера.

"Вы знаете, что мы ожидаем приезд Эммануэля Макрона в Украину, и он здесь будет. Я понимаю когда, из-за безопасности не говорю конкретной даты, но он будет скоро. Я думаю, что там появятся еще некоторые детали относительно поддержки Украины. Важные, новые", - отметил он.

Он также добавил, что Франция уже пообещала передать несколько десятков САУ Caesar. И есть еще "некоторые вещи", которые будут объявлены, когда Макрон приедет.

О проблемах с помощью от США

Зеленский прокомментировал задержку с выделением пакета на миллиарды долларов от США в связи с позицией республиканцев в Палате представителей.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. А иначе, я тогда совсем не понимаю, в каком мы мире начинаем жить. Мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что поддержка нам нужна в течение месяца… Я встречался с сенаторами … президент, власть и оппозиция, они знают, что нам нужно это решение в течение месяца", - заявил он.

Запрос в том числе касается на средства ПВО. Кроме того, Зеленский напомнил, что миллиарды, которые выделяют США, в основном остаются в американских оборонных компаниях.

О блокаде границы со стороны Польши

Отвечая на вопрос о блокаде границы со стороны Польши и случаи с рассыпанным зерном, он напомнил, что еще с апреля 2023 года говорил, что это политическая история. Которая не изменилась после выборов в стране.

"Я понимаю, что есть внутренняя борьба в Польше. Очень не хотелось бы, чтобы политики так поступали… Использовать Украину как давление на европейские институты - это просто несправедливо. Я считаю, премьеры найдут соответствующие шаги. Для нас важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, мы будем защищать наш бизнес", - добавил президент.

О нехватке артиллерии и невозможности идти в наступление

В начале прошлого и конце этого года на фронте интенсивность применения артиллерии со стороны россиян была где-то 1:12. Сейчас приблизительно 1:7, преимущество противника уменьшилось, но до сих пор существенное, поэтому рано говорить о наступательных операциях ВСУ.

"Нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас были контрнаступательные действия, где мы шли 1:1,5, 1:3. Тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы можем стоять или терять 50-100 метров, к сожалению. Все это важно, но стратегически решают военные, что стратегически важнее не потерять людей", - сказал он.

По его словам, Авдеевка стала скорее политической победой России. И как только по оружию будет соотношение 1:1, то Украина покажет результат.

О том, что будет, если Конгресс США не поддержит пакет на миллиарды долларов

Отвечая на вопрос о том, что будет, если Украина в течение месяца не получит позитивное решение Конгресса, Зеленский напомнил, что это вопрос не финансового резерва, а оружия.

"Вы понимаете, какой будет результат. Мы просто будем ослаблены на поле боя, я тут я не могу сказать, что будет. У меня нет резерва, у нас есть оружие то, которое есть, мы будем искать другие возможности покупать оружие … давить на партнеров… Это вопрос конкретных пакетов оружия. 1,5 млрд долларов стоит система Patriot, но вы ее не купите без США. Вот и ответ. Можно ли усилить ПВО без США? Нет, соответстующих систем в мире нет. То, что в мире есть альтернативой, - в малом количестве, очень", - сказал он.

О законе о мобилизации

Он также прокомментировал сроки принятия нового закон о мобилизации.

"Что касается закона… 3000 поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше. Спасибо", - подчеркнул Зеленский.

О неспособности Европы заместить поставки из США

Зеленский не уверен, что если США остановят военные поставки, то Европа способна их заместить.

"Может ли Германия отдать нам свои системы ПВО? Не знаю, не уверен, что немецкое общество готово отдать нам все ПВО. По дальнобойному оружию тут другой вопрос, будем работать… Что касается Италии… Я благодарен премьеру Джорджии Мелони… Я в деталях знаю, что есть у Италии… Но не все зависит от Италии, мы же говорим о странах "Большой семерки", других странах, которые могут предоставить, возможно не комплексы Patriot, но есть SAMP-T, IRIS-T, HAWK, много чего есть в разных странах. Но достаточно ли этого будет, не могу сказать. Но было бы хорошо", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Европа меняется и начала наращивать производство боеприпасов для Украины. Хотя главный вопрос не в боеприпасах, а в неготовности европейских обществ к войне с Россией.

Об украинских потерях на войне

На просьбу назвать украинские потери Зеленский сначала ответил, что не знает, имеет ли на это право. Информация о якобы сотнях тысячах погибших, которую называют западные и российские СМИ, – ложь. Но назвал число погибших защитников.

"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Ни 300 тысяч, ни 150 тысяч, о чем врет Путин… Но тем не менее каждая эта потеря - большая потеря для нас. Погибли 180 тысяч россиян, всего 180 тысяч смертей и до 500 тысяч в сумме с ранеными. Я не скажу, сколько украинцев раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя. Есть без вести пропавшие, не буду играться с этими цифрами. Почему? Последний обмен показал, что мы будем не точными из-за того, что вернули несколько человек, которые были в списках пропавших без вести, но двое парней вернулись живыми. И десятки тысяч на временно оккупированных территориях погибших гражданских", - сказал президент.

О приглашении Украины в НАТО

Вопрос приглашения Украины в НАТО, на которое рассчитывает наше страна на следующем саммите в Вашингтоне, зависит от ключевых стран.

"Я не хочу играться словами. На сегодня от США и Германии зависит это решение, это факт. Я не вижу рисков в приглашении Украины в НАТО… Те риски, которые звучат, я считаю, связаны с неадекватностью реакции Путина. В этом шаге, я считаю, рисков нет или я чего-то не знаю. Если нас не пригласят, то нас не пригласят", - добавил он.

О встрече с Путиным на полях нормандского саммита в Париже

На встрече один на один с Путиным 9 декабря 2019 года был продолжительный разговор в разных тональностях.

"Я ему говорил о том, что минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии разграничения не работающая. Я ему объяснял цифрами, очень конкретными… Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить, а это означало, что мы 20 лет будем находиться в состоянии замороженном конфликте. Второй вопрос - была история по газу, о суде, который мы выиграли… там было акцептирование того, что они передадут нам деньги. Третий вопрос был по обмену, и тогда мы поменяли больше 100 людей. Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня, но мы увидели, что все равно потом были потери", - сказал президент и добавил, что не помнит всех деталей.

О ракетах Taurus

Украине очень важно получить немецкие авиационные ракеты Taurus.

"Я скажу так: США, а потом Германия, и так во всем. Я не о том, что канцлер зависит от президента, а о том, что порядок действий всегда был такой. Если США делали шаг вперед, то мы могли приводить их в пример и дальше работать (с другими, - ред.). Вот и все. Так как я в позитивном настроении по США, считаю, что всюду будем иметь результат", - подчеркнул Зеленский.

Об истребителях Mirage 2000

Президент также сказал, что некоторые партнеры боятся поражения Украины в войне. И подтвердил, что Украина ведет переговоры о поставках французских истребителей Mirage 2000.

"Да, мы говорили о самолетах", - коротко сказал он.

О том, на что Украина может рассчитывать в войне на истощение

РБК-Украина задало Зеленскому вопрос о том, на что Украина может рассчитывать в войне на истощение, и что наша страна должна делать, если кто-то из партнеров сойдет с дистанции.

"Дипломатически работать, чтобы никто не сошел с дистанции, - это зависит не только от нас, но и от обществ в других странах, избирательных процессов… Самые смелые люди борятся даже с общественным мнением, чтобы помогать Украине. Я скажу, очень мало, кто терял свои должности руководителей государства ради поддержки Украины. Многие лидеры меняли общественное мнение, особенно там, где многие годы царила информационное присутствие России … и те начинали понимать, где они живут… На дистанции может кто-то сойти, но может кто-то и прийти. Мы работаем над поддержкой других континентов, это сложнее", - сказал Зеленский и выделил Европу и США как ключевых партнеров.

В качестве альтернатив президент назвал дроны и наращивание украинского производства вооружений. Он также подтвердил, что в этом году Украина получит миллион+ беспилотников. Особую благодарность он выразил скандинавским странам, которые ежедневно работают над поиском оружия и боеприпасов для Украины.

Об освобождении политзаключенных

Зеленский заявил, что на ближайшее время нет планов на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но на разных уровнях есть контакт.

"Он, Турция, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, страны, которые мы работаем со списками на обмен. Крымские татары, крымчане, журналисты, политические заключенные, к сожалению, там много разных людей захвачено. Мы работаем в кругу четырех стран", - рассказал президент.

О том, что будет, если позвонит Путин

Президент также ответил на вопрос, поднимет ли он трубку, если позвонит Путин.

"У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом с 1917-го уже не работаю. Он мне не позвонит, он не хочет заканчивать войну, на сегодня это так. Ослабляя армию на поле боя, усиливая политическую изоляцию в мире, ослабляя их санкциями… Если честно, все это про то, чтобы сделать Путина бедным, для него деньги - это №1… Он обеспечивает безопасность денег, даже замороженных за границей… Я считаю, это его слабое место", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что если страны-партнеры передадут Украине замороженные средства, это ослабит Путина. Тогда он будет звонить всем и искать, как закончить войну.

О якобы нелегитимности из-за отсутствия выборов в Украине

Тема якобы нелегитимности Зеленского из-за того, что весной не будет выборов президента Украины, - это не мысли западных партнеров, а нарратив Российской Федерации.

"Есть документы, которое это подтверждают… в документах даже есть суммы денег, которые выделяются тем или иным институциям, чтобы они эту тему поднимали", - сказал он.

О слитом плане контрнаступления-2023

Президент отметил, что на фронте не все идет по плану, но многие вещи зависят от партнеров.

"Главное - иметь план, и этот план у нас есть. Я не могу назвать детали… чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа. Наши планы осенью прошлого года были на столе Кремля были до того, как начались контрнаступательные действия. Точка", - сказал Зеленский.

О зерновом коридоре

Украина на сегодня не ищет альтернативу зерновому коридору, но выступает за то, чтобы инициатива расширялась.

"Как я говорил президент Эрдогану, мы за то, чтобы расширять эти коридоры. Мы будем благодарны, если еще появятся (страны,- ред.), но мы не ищем альтернативу тому, что сейчас работает. Я считаю, что Эрдоган может помочь нам с Николаевом, мы разговаривали о том, чтобы открыть море. Мы знаем, что Турция обсуждала с генсеком ООН возможности свободного судоходства в Черном море. Мы считаем, что на первом инаугурационном саммите мира этот вопрос может быть решен. Очень надеюсь, что там будет президент Эрдоган", - отметил он.

О том, находится ли Украина в самом слабом моменте

Президент не считает, что нынешняя ситуация на фронте говорит о том, что Украина находится в самом слабом моменте.

"Самый шокирующий все-таки был 24 февраля два года назад. Сейчас самый сложный момент для нашего единства. Если мы развалимся снаружи с партнерами и, не дай Бог, внутри, тогда будет самый слабый момент. Пока этого не случилось", - подчеркнул Зеленский и выразил надежду, что третий год войны будет переломным.

О возможном сокращении министерств

По его словам, не исключено, что будет сокращено число министерств.

"Если дефицит (денег, - ред.) будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура, и это не только про Кабмин, чтобы инфраструктура нашего государства уменьшилась. Есть такой формат, мы к нему подготовлены. Уменьшение количества министерств, министров. Я думаю, что показателем будет понимание того, что у нас будет весной. Месяц-два и будем понимать", - отметил он.

О рассыпанном зерне в Польше

Комментируя ситуация с рассыпанным зерном в Польше, президент отметил, что Украина импортирует польских товаров на 1,7 млрд долларов в год. Блокада на такую сумму негативно сказалась бы на Польше, но в Украине делают все, чтобы не заблокировать отношения.

"Нужно быстро решать этот вопрос новому правительству… Что касается международных отношений с Украиной - это не правильно. В четвертый раз уже высыпают. Это можно сделать (предотвратить, - ред.) с помощью службы безопасности, полиции. Много возможностей, было бы желание", - добавил Зеленский.

О задержке поставок военной техники даже для контрнаступления-2023

Рассказывая о необходимости подготовить резервы, провести аудит в армии, навести порядок не только на первой линии, Зеленский рассказал о том, как готовилось контрнаступление-2023.

"У нас был кулак для контрнаступления. Не буду говорить сколько всего готовилось, но до сегодня из того пакета (помощь от партнеров, - ред.) до сих пор четыре бригады голые, без техники, о которой договаривались. Могли воевать эти четыре бригады? Нет, они стояли и ждали технику. Есть вопросы и нужно на них ответить, для этого и нужен аудит", - отметил он.

О планах на военный 2024 год

Отвечая на вопрос о новом возможном контрнаступлении на 2024 год, президент ответил, что есть четкий план, но не может называть детали.

"План связан с руководством. Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации. Ну а почему я кого-то меняю (речь о назначении Александра Сырского вместо Валерия Залужного, - ред.), это наши внутренние моменты", - сказал он.

О линиях обороны

Зеленский отметил, что за новые линии обороны будут отвечать Александр Сырский и Рустем Умеров. И после аудита будет видно, где у нас слабые места.

"Кстати, насколько мне известно, на Купянском направлении все было сделано на самом высоком уровне. И он берется за пример для других направлений", - добавил он.

О планах Приднестровья "попроситься" в состав России

Президент прокомментировал намерение приднестровских сепаратистов заявить о желании "присоединиться" к России на следующей неделе и ответил на вопрос, может ли Украина вмешаться.

"У нас война идет, мы воюем с Российской Федерация, Молдова к нам с такими запросами не обращалась. Я не уверен, что приднестровцы на это пойдут", - сказал он.

О том, почему нужен новый закон о мобилизации

Мобилизация в Украине идет с первых дней, изменения в закон, которые хотят военные и Минобороны, связаны с тем, что не решены как вопросы срочников, ротаций, отпусков, сколько нужно служить, сколько тренировки.

"Меняются параметры, потому что закон о мобилизации был до войны и в большинстве своем не совпадает с реалиями войны", - отметил Зеленский.

О привлечении иностранных армий

Украина не ведет переговоров с партнерами о привлечении их армий к войне на территории Украины.

"Если Украина будет в НАТО, то соответственно мы будем использовать 5-ю поправку (статью о коллективной безопасности, - ред.). Хотя по опыту то, что мы видим, ни на одну из стран, которые в НАТО, Россия не нападает", - сказал президент.

О том, что ждет Украину в 2024 году

Украине будет очень сложно в ближайшие месяцы из-за колебаний в США, которые влияют на поддержку со стороны некоторых других государств.

"Нам будет сложно в марте-апреле, мы будем проходить такой период волн, и политических, и финансовых, давления разного. Россия будет готовить наступление в начале лета или в конце мая, если они смогут. Они будут готовиться, мы будем готовиться к их бою... Мы со своей стороны подготовим свой план и будем идти по нему. Переломным моментом станут выборы в США и с того момента будем понимать, что произойдет после этого", - сказал Зеленский.

В качестве примера, что могло бы существенно переломить ситуацию в пользу Украины, он привел системы ПВО.

"Если бы Украина в ближайшие месяцы смогла получить 10 систем Patriot для ключевых индустриальных центров… Если бы эти системы мы могли бы применить ближе к фронту, то они бы отступили. Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. 10 Patriot - это кардинально бы изменило ситуацию", - отметил президент.

По его словам, Patriot - это только пример, есть еще два-три типа прорывных типов вооружений, которые могут обеспечить "конец их обороны".

"У Украины этого нет. Значит, это не всем нужно, значит не все возможно, или значит, что это все впереди. От этого зависит, каким будет конец этого года", - резюмировал Зеленский.