Потери России. ВСУ уничтожили еще более 700 оккупантов и десятки единиц техники

Потери России в войне против Украины уже превысили 382 тысячи солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 740 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника на 28 января 2024 года ориентировочно составили:
Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана. ВСУ сдерживают попытки российских оккупантов.
Детальнее о ситуации на фронте и есть ли новые угрозы для ВСУ на фронте - читайте в обзоре РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.