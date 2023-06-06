Потери России в Украине за сутки: вертолет, 800 оккупантов и 35 ракет
Украина, Вторник 06 июня 2023 08:36
Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 6 июня (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 июня, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 211 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 35 ракет.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили:
личного состава - около 211150 (+800) человек ликвидировано,
танков ‒ 3860 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 7543 (+20) ед,
артиллерийских систем - 3603 (+36) ед,
РСЗО - 590 (+6) ед,
средства ПВО - 351 (+2) ед,
самолетов - 313 ед,
вертолетов - 299 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 3212 (+23),
крылатые ракеты - 1171 (+35) ед,
корабли /катера - 18 ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 6332 (+20) ед,
специальная техника - 489 (+5)