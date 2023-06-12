Потери России превысили 216 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные
Фото: Генштаб обновил потери России в войне против Украины (Getty Image)
Украинские военные ликвидировали еще 540 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора лишилась 216 180 вояков погибшими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на 12 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 216 180 (+540) человек ликвидировано,
- танков - 3931 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 7636 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 3746 (+10) ед,
- РСЗО - 601 (+0) ед,
- средства ПВО - 362 (+0) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7),
- крылатые ракеты - 1183 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6471 (+10) ед,
- специальная техника - 510 (+1).
Ситуация на фронте
Вчера стало известно, что украинские военные смогли деоккупировать три населенных пункта в Донецкой области - Благодатное, Нескучное и Макаровку.
Сегодня наши бойцы продвинулись еще дальше и сообщили об освобождении Сторожевого в Донецкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.