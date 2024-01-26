Потери РФ в Украине превысили 380 тысяч окуупантов, - Генштаб

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 26 января, составили 900 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 380 600 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 8 танков, 16 ББМ и 15 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Российские захватчики масштабно атаковали на Марьинском направлении.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Также ВСУ отбросили оккупантов к северо-востоку от Заветного Желания и продвинулись юго-западнее Мирного.
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