Потери РФ в Украине превысили 365 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 8 января, составили 440 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 13 арсистем и 9 танков, 14 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ продолжают удерживать позиции в районе Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области. Оккупанты в этом районе жалуются на большое количество проблем, в частности с РЭБ.
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