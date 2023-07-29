Потери РФ больше, чем во время войны в Афганистане, - Череватый о Бахмутском направлении

Как пояснил Череватый, Бахмутское направление и Бахмут имеет для россиян не только информационно-пропагандистское значение, но и военное.

Потери для армии 21-го века на направлении являются невероятными, поскольку враг "положил" своих солдат уже больше, чем советская армия во время войны в Афганистане. Несмотря на то, что Россия продолжает перебрасывать туда силы, чтобы удержать позиции, украинская земля и дальше освобождается метр за метром.

"Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений", - рассказал Череватый.

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 27.07 в 21:57 (deepstatemap)

По словам спикера Восточной группировки войск, в течение суток наши воин:

уничтожили 73 оккупантов и ранили 147;

взяли двух солдат в плен;

уничтожили БМП, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 8 артиллерийских орудий, 2 противотанковых ракетных комплекса, 1 дрон камикадзе и 2 полевых склада с боеприпасами.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как рассказывал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, ситуация на направлении остается очень напряженной. В то же время ВСУ продолжают продвигаться и освобождать территорию от врага. В частности, на Бахмутском направлении штурмовики во время операции освободили 1200 метров, несмотря на то, что оккупанты плотно кроют позиции наших воинов артиллерией.