RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Потери РФ больше, чем во время войны в Афганистане, - Череватый о Бахмутском направлении

Фото: Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск (Армияinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Враг перебрасывает все силы на Бахмутское направление, чтобы попытаться удержать свои позиции. Между тем его потери уже превышают "цифры" советской армии во время войны в Афганистане.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Freedom.

Как пояснил Череватый, Бахмутское направление и Бахмут имеет для россиян не только информационно-пропагандистское значение, но и военное.

Потери для армии 21-го века на направлении являются невероятными, поскольку враг "положил" своих солдат уже больше, чем советская армия во время войны в Афганистане. Несмотря на то, что Россия продолжает перебрасывать туда силы, чтобы удержать позиции, украинская земля и дальше освобождается метр за метром.

"Враг отчаянно сопротивляется. 537 раз он за эти сутки обстрелял нас на Бахмутском направлении, три авианалета совершил, 11 боевых столкновений", - рассказал Череватый.

Фото: ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 27.07 в 21:57 (deepstatemap)

По словам спикера Восточной группировки войск, в течение суток наши воин:

  • уничтожили 73 оккупантов и ранили 147;
  • взяли двух солдат в плен;
  • уничтожили БМП, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 8 артиллерийских орудий, 2 противотанковых ракетных комплекса, 1 дрон камикадзе и 2 полевых склада с боеприпасами.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как рассказывал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, ситуация на направлении остается очень напряженной. В то же время ВСУ продолжают продвигаться и освобождать территорию от врага. В частности, на Бахмутском направлении штурмовики во время операции освободили 1200 метров, несмотря на то, что оккупанты плотно кроют позиции наших воинов артиллерией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутРоссийская ФедерацияВойна в Украине