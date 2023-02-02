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Потери индийской группы компаний Адани достигли 100 млрд долларов на фоне скандала

Фото: Гаутам Адани (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Акции индийской группы Adani упали после того, как конгломерат, возглавляемый Гаутамом Адани, отложил продажу акций на 2,5 млрд долларов на фоне нестабильности на рынке. В результате совокупные потери рыночной капитализации компании составили 100 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Адани 1 февраля отменил продажу акций, так как обвал акций, вызванный критикой американской компанией Hindenburg Research, усилился, несмотря на то, что предложение было полностью подписано во вторник. В результате Адани также потерял титул самого богатого человека Азии.

Падение акций и откладывание продажи акций знаменуют неприятный поворот событий для миллиардера Адани, который наладил партнерские отношения с иностранными игроками в своем глобальном расширении бизнеса, простирающегося от портов до добычи полезных ископаемых и производства цемента.

В настоящее время Адани занимает 16-е место в списке самых богатых людей мира, опустившись с третьего места на прошлой неделе.

В отчете Hindenburg Research на прошлой неделе говорилось о неправомерном использовании оффшорных налоговых убежищ и манипуляциях с акциями группой Adani. Это также вызвало обеспокоенность по поводу высокого долга и оценки семи компаний Adani, зарегистрированных на бирже.

Группа Adani отвергла обвинения, заявив, что обвинения в манипуляциях с акциями "не имеют под собой никаких оснований" и проистекают из незнания индийского законодательства.

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