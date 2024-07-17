Потери бюджета от государственного управления "Укрнефтебурения" составили почти 2 млрд грн, - экс-глава УНБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook экс-главы УНБ Михаила Бакуненко.

"На сайте захваченной рейдерами от государства компании "Укрнефтебурения" (УНБ) недавно появилось сообщение о завершенном преступлении. Преступление совершено менеджментом УНБ, назначенным должностными лицами "Укрнафты" и при их непосредственном соучастии. Суть сообщения: УНБ оплатила "Укрнафте" 831,2 млн грн дивидендов "для перечисления в государственный бюджет доходов от управления по результатам деятельности компании в 2023 году". , что принадлежит государству более чем на 50%…", - говорится в сообщении Михаила Бакуненко.

По его словам, некоторым стоило бы на досуге почитать гражданское законодательство. Нормы законов четко определяют, что владельцами дивидендов исключительно акционеры общества, которым акции принадлежат на праве собственности. А государству в УНБ ничего не положено

Он акцентировал, что сейчас противоправные, по его мнению, действия менеджмента УНБ зафиксированы в соответствующем документе - "Протоколе №3 годового общего собрания акционеров, дата проведения собрания 25.06.2024", который, по его словам, не имеет ничего общего ни с акционерами, ни с реальным материальным миром.

"Но на протоколе есть живые подписи, красноречиво свидетельствующие о том, кто является непосредственным исполнителем этой сделки", - отметил Бакуненко.

По словам председателя совета директоров JKX Oil & Gas, назначенный с подачи АРМА менеджмент компании "Укрнефтебурение" не имеет никакого отношения к показателям прибыли, которую пока удается демонстрировать компании.

"Дополнительные запасы углеводородов разведала и подтвердила команда УНБ, которая работала до прихода нового менеджмента. Но об этом "государственные управители" стыдливо умалчивают; средств и с использованием высокотехнологичного импортного оборудования. А еще – благодаря полученной "в наследство" от тех же владельцев почти готовой к запуску скважины №88", - подчеркнул Бакуненко.

В то же время назначенный управляющий умалчивает реальный ущерб государства от потери лицензии на Сахалинское месторождение, которое он не смог отстоять в судах.

"С момента потери лицензии прошло более 7 месяцев. До этого поступления налогов от УНБ составляли минимум 380 млн грн ЕЖЕМЕСЯЦ. Умножаем на семь и получаем 2,66 млрд грн недополученных государством налогов. Вычитаем от этого те распиаренные 831,2 миллиона и имеем ОТЪЕМНЫЙ результат государственного "управления" МИНУС 1,8 млрд грн. Ежемесячно увеличивается на 380 миллионов недопоступлений в госбюджет", - пишет Бакуненко.

"Создается так, что должностные лица АРМА и ПАО "Укрнафта" придумали новый способ приобретения имущества, который смело можно назвать "дАРМАвщина". Тем не менее, все знают, где и какой по вкусу дармовый сыр. В том месте сыра не бывает, потому что там только на праздники выдают разве что макароны.

Учитывая такое, 90% и 10% от незаконно присвоенных 831,2 млн грн придется вернуть законным владельцам. К тому же с процентами, как это предусмотрено профильным законом об АРМА", - подчеркнул Михаил Бакуненко.

Напомним, в апреле 2023 года частные акционеры и руководство компании "Укрнефтебурение" узнали из прессы о решении по аресту корпоративных прав компании и передаче ее активов в управление АРМА.

До этого компания демонстрировала стабильную работу и обеспечивала доходы и значительные вычеты налогов. В АРМА уверяли, что найдут управляющего, который значительно улучшит эффективность работы "Укрнефтебурения". Но к настоящему моменту "достижением" управляющего является потеря лицензии на Сахалинское месторождение. Из-за этой ситуации государство теряет миллионы гривен ежемесячно, а экономика недополучает миллионы кубометров газа.