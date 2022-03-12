ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вторгнення в Україну викликало в Росії глибоку економічну кризу, - Bloomberg

Новость на русском →
Москва, Субота 12 березня 2022 09:27
Вторгнення в Україну викликало в Росії глибоку економічну кризу, - Bloomberg Фото: війна проти України призвела до різкого падіння економіки Росії
Автор: Олександр Білоус

Через два тижні після вторгнення Росії в Україну війна завдала шкоди всередині країни, який вже можна порівняти з найважчими спадами за більш ніж два десятиліття перебування при владі президента Володимира Путіна. Збита з пантелику міжнародними санкціями економіка, яка другий рік поспіль повинна була зростати, в лічені дні різко пішла на спад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В одній з перших оцінок вже завданих збитків прогноз Bloomberg Economics передбачає, що обсяг виробництва впав приблизно на 2% - падіння, яке може змагатися з річним скороченням під час пандемії у 2020 році.

Падіння означає, що понад 30 млрд доларів були вилучені з річного ВВП Росії. Попередній прогноз Bloomberg Economics передбачає падіння ВВП Росії за весь рік приблизно на 9% в 2022 році.

Прогнози економістів на наступний сильно відрізняються, починаючи від оцінки Інституту міжнародних фінансів про "дуже глибоку рецесію" в 15% до скорочення на 7%, від JPMorgan Chase і Goldman Sachs.

Базовий прогноз Bank of America говорить, що в поточному році ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливе більш глибоке падіння, якщо покупка енергоносіїв з Росії буде припинена. Зараз прогноз вже вказує на великий економічний спад, хоча базується на невеликому обсязі доступної інформації. Але попереду, ймовірно, набагато серйозніший спад, враховуючи масштаби руйнувань в російській економіці.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть