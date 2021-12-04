Вторгнення Росії викличе до 5 млн українських біженців до Європи, - Резніков

Велика війна в Україні ввергне всю Європу в кризу. Але російське вторгнення можна зупинити завдяки сильній позиції і готовності протистояти агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю міністра оборони Олексія Рєзнікова в Atlantic Council "Майбутнє Європи буде вирішуватися в Україні".
"Раптова поява від трьох до п'яти мільйонів українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, буде лише однією з багатьох серйозних проблем, з якими стикається європейське суспільство", - зазначив він.
Крім того, повідомив Резніков, ЄС сильно залежить від імпорту продуктів харчування, включаючи зерно. "Велика війна серйозно підірве і, можливо, повністю припинить імпорт багатьох товарів як з України, так і з Росії, створюючи цілий ряд проблем з продовольчою безпекою для всього континенту", - додав міністр.
Крім того, зазначив Резніков, напад Росії також означав би остаточний кінець заснованому на правилах міжнародному порядку, "відкривши двері в нову еру глобальної нестабільності, яка поставила б під загрозу десятиліття безпрецедентного миру на більшій частині Європи".
За його словами, єдиний реальний спосіб впоратися з Кремлем - продемонструвати готовність протистояти російській агресії.
"Ми повинні переконати Москву в тому, що ціна нового наступу занадто висока, щоб про неї думати. Ця ціна буде мати чисто військовий характер і мати форму негативних політичних, економічних і соціальних наслідків", - додав він.
Нагадаємо, The Washington Post повідомило про те, що американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. Вже на початку наступного року Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців.
У той же час німецьке видання Bild повідомило, що за даними західних розвідок, напад планується в три етапи на початку 2022 року з метою захоплення до двох третин території України, включаючи Київ. Видання оприлюднило карту можливого вторгнення.