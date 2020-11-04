Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 15 листопада

Другий тур виборів президента Молодови заплановано на 15 листопада. У ньому зійдуться Майя Сайду і чинний президент Ігор Додон.

Про це повідомляє Cotidianul.md.

У середу Центрвиборчком Молдови затвердив результати першого туру президентських виборів. У ньому лідер партії "Дія і солідарність" Майя Санду набрала 36,16% або 487,6 тисяч голосів, а чинний президент Ігор Додон - 32,61% або 439,9 тисяч голосів.

Третє місце посів лідер "Нашої партії" Ренато Вусатий з 16,9% (227 938 голосів), далі йдуть Віолетта Іванова - 6,49% (87 542); Андрій Нестасе - 3,26% (43 925); Октавіан Цыку - 2,01% (27 170); Тудор Деліу - 1,37% (18 486); Дорін Кіртоаке - 1,2% (16 145).

Майя Санду є основним опонентом Додона, раніше займала пост прем'єр-міністра і очолює проєвропейську партію "Дія і солідарність". На минулих виборах вона поступилася у другому турі.

Нагадаємо, що у США триває підрахунок голосів на виборах президента, конгрес і сенат. Відомо, що кандидат від демократів Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа у ключовому штаті Мічиган на президентських виборах. Такі результати після обробки 94% бюлетенів.