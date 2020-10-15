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Другий після Роналду: гравець "Ювентуса" заразився коронавірусом, команда пішла на карантин

Турин, Четвер 15 жовтня 2020 02:14
Другий після Роналду: гравець "Ювентуса" заразився коронавірусом, команда пішла на карантин
Фото: коронавірус (freepik)
Автор: Надія Собенко

Півзахисник чемпіона Італії з футболу, туринського "Ювентуса" Уестон Маккенні заразився коронавірусом. Команда пішла на карантин.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Після тестування всіх гравців тільки у одного з них тест на COVID-19 виявився позитивним. Команда пішла на карантин, але все одно зможе проводити тренування і брати участь в матчах.

При цьому всі члени клубу з негативними тестами не зможуть контактувати з кимось за межами оточення.

Це вже другий позитивний тест на COVID-19 серед футболістів зі складу чемпіона Італії.

Раніше коронавірусом заразився форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, але коронавірус був виявлений у нього в розташуванні збірної Португалії.

Зазначимо, що 20 жовтня "Ювентус" повинен зіграти з київським "Динамо" на виїзді в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Роналду не зможе вийти на поле в цьому поєдинку.

Нагадаємо, в "Шахтарі" дев'ять футболістів захворіли на коронавірус.

Крім того, перед матчами в Лізі націй з Німеччиною та Іспанією у шести футболістів збірної України підтвердили коронавірус.

Додамо, що раніше УЄФА схвалив часткове повернення вболівальників в єврокубках і на матчах збірних. Трибуни дозволено заповнювати на 30% від загальної місткості стадіонів.

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