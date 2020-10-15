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Второй после Роналду: игрок "Ювентуса" заразился коронавирусом, команда ушла на карантин

Турин, Четверг 15 октября 2020 02:14
Второй после Роналду: игрок "Ювентуса" заразился коронавирусом, команда ушла на карантин
Фото: коронавирус (freepik)
Автор: Надежда Собенко

Полузащитник чемпиона Италии по футболу, туринского "Ювентуса" Уэстон Маккенни заразился коронавирусом. Команда ушла на карантин.

Об это сообщает официальный сайт клуба.

После тестирования всех игроков только у одного из них тест на COVID-19 оказался положительным. Команда ушла на карантин, но все равно сможет проводить тренировки и участвовать в матчах.

При этом все члены клуба с отрицательными тестами не смогут контактировать с кем-то за пределами окружения.

Это уже второй положительный тест на COVID-19 среди футболистов из состава чемпиона Италии.

Ранее коронавирусом заразился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, но коронавирус был обнаружен у него в расположении сборной Португалии.

Отметим, что 20 октября "Ювентус" должен сыграть с киевским "Динамо" на выезде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Роналду не сможет выйти на поле в этом поединке.

Напомним, в "Шахтере" девять футболистов заболели коронавирусом.

Кроме того, перед матчами в Лиге наций с Германией и Испанией у шести футболистов сборной Украины подтвердили коронавирус.

Ранее УЕФА одобрил частичное возвращение болельщиков в еврокубках и на матчах сборных. Трибуны разрешено заполнять на 30% от общей вместимости стадионов.

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