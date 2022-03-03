Другий раунд переговорів України і Росії почався на білоруському кордоні

На білорусько-українському кордоні розпочався другий раунд переговорів делегацій України та Росії. Зокрема, обговорюватимуть припинення повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

За словами Подоляка, сьогодні ключовими питаннями в порядку денному є:

"Починаємо розмовляти з російськими представниками", - написав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна згодна на подальші переговори з Росією про припинення війни за умови, що російські війська припинять бомбити українців.

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