Другий раунд переговорів з Росією: агресор переоцінює вимоги
Росія переоцінює свої можливості, виставляючи Україні вимоги під час переговорів про припинення вогню. Таку думку висловили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації при РНБО.
Як відомо, 3 березня відбудеться другий раунд переговорів щодо припинення вогню між Росією і Україною. Українська делегація візьме участь у цій зустрічі, яка пройде на території Білорусі.
Росія вимагає від України виконання наступних пунктів і позицій:
- Крим - це частина Росії
- Визнання "Л / ДНР" в межах Донецької та Луганської областей
- Демілітаризація
- Денацифікація
"Позиція агресора виглядає вкрай дивно, враховуючи кількість убитих окупантів і спаленої російської техніки", - йдеться в повідомленні..
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