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Другий караван суден із зерном вийшов із портів Одеси (відео)

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Стамбул, Неділя 07 серпня 2022 09:23
Другий караван суден із зерном вийшов із портів Одеси (відео) Фото: другий караван суден із зерном вийшов із портів Одеси (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Марія Кучерявець

З портів Одеси сьогодні вийшов другий караван із українським зерном. Йдеться про судна Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури.

"Щойно з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством - 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що на борту чотирьох балкерів майже 170 тисяч тонн агропродукції. Ці судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно доєднати до реалізації Ініціативи порт "Південний". Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць", - прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

Як своєю чергою повідомило міністерство національної оборони Туреччини, суховантажі стоятимуть на якорі на північ від Стамбула та перевірятимуться Спільним координаційним центром.

Нагадаємо, раніше в ООН повідомили, що Спільний координаційний центр видав дозвіл на вихід з українських портів 7 серпня чотирьох суден з продовольством.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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