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У другому китайському місті-мільйоннику ввели локдаун через спалах COVID

Автор: Анна Полисученко

Китайський уряд запровадив суворий локдаун у ще одному багатомільйонному місті Юйчжоу. Причиною стали 3 випадки безсимптомного перебігу хвороби COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Уряд призупинив роботу громадського транспорту в місті і заборонив пересування на автомобілях.

У більшості районів міста жителям заборонено залишати свої будинки, а ще в декількох також заборонили будь-кому заходити в будівлі.

Влада дозволила працювати тільки підприємствам, що виробляють життєво необхідні речі. Всі розважальні заклади і магазини закриті.

У понеділок в Китаї зареєстрували всього 175 випадків захворювання. У провінції Хенань, в якому розташований Юйчжоу, зареєстрували 5 випадків захворювання, включаючи три вже згаданих.

У китайських соцмережах окремі користувачі висловили здивування такими суворими заходами через трійку випадків зараження, але в цілому більшість жителів згодна з реакцією уряду на випадки зараження в регіоні.

У Юйчжоу живуть понад 1,2 мільйона чоловік. Китайський уряд дотримується суворих обмежень, щоб не допускати потрапляння вірусу в країну і його подальше поширення.

Раніше ми писали, що у китайському місті-мільйоннику ввели локдаун.

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