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Після другого оголошення імпічменту Трамп розлютився й ізолювався, - WP

Автор: Юлія Струк

Президент Дональд Трамп розлютився й ізолювався після оголошення йому імпічменту. Він став першим президентом, якому імпічмент оголосили двічі.

Про це повідомляє Washington Post.

Видання пише, що внутрішнє коло Трампа скорочується, а офіси в його Білому домі пустують.

Відзначається, що чинний президент злий, оскільки його союзники не стали більш рішуче захищати його заклики до натовпу прихильників, які штурмували Капітолій минулого тижня.

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Зазначено, що він розриває відносини з одним з найстійкіших своїх захисників адвокатом Руді Джуліані. Трамп дав вказівку помічникам не оплачувати гонорари адвокатів Джуліані.

New York Times також інформує, що офіційні особи Білого дому почали блокувати дзвінки Джуліані президенту.

Як писало РБК-Україна, Сенат Конгресу США може винести на розгляд питання про заборону Дональду Трампу знову балотуватися на пост президента. Для цього Сенат повинен підтримати його імпічмент.

Нагадаємо, вчора Палата представників проголосувала за відсторонення чинного президента Дональда Трампа від влади. Його визнали винним у підбурюванні до заколоту у зв'язку з заворушеннями у Капітолії 6 січня. Далі питання про імпічмент повинен розглянути Сенат США.

Однак Сенат уже заявив, що не буде проводити екстрене засідання з розгляду імпічменту Трампу.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент