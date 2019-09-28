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Друга за величиною авіакомпанія Франції припинила діяльність

Новини » В світі    28.09.2019 - 16:16
Друга за величиною авіакомпанія Франції припинила діяльність
Ілюстративне фото (facebook.com/aigleazur.int)

Авіакомпанія Aigle Azur оголосила про ліквідацію через банкрутство

Французька авіакомпанія Aigle Azur, яка є другою за величиною у Франції, оголосила про припинення своєї діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Французький комерційний суд у п'ятницю постановив закрити компанію через відсутність пропозицій від потенційних інвесторів. Таким чином, 1150 співробітників авіакомпанії у Франції та Алжирі будуть звільнені в найближчий тиждень.

Варто відзначити, що Aigle Azur скасувала всі рейси ще 7 вересня через загрозу банкрутства. Тоді в авіакомпанії заявили, що намагаються знайти охочих поглинути компанію заради порятунку бізнесу.

У підсумку Aigle Azur отримала дві пропозиції про поглинання (від Air France і одного з великих акціонерів) однак відхилила їх через те, що "потенційні покупці не запропонували довгострокового вирішення фінансових проблем".

Зазначимо, Aigle Azur здійснює половину своїх перельотів всередині Алжиру. Раніше через збитковіть компанія оголосила про плани продажу своїх португальських маршрутів своєму конкуренту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Aigle Azur виконала перший рейс за маршрутом Київ-Париж 19 квітня. Рейси між київським аеропортом "Бориспіль" і паризьким "Орлі" виконувалися по вівторках, четвергах і суботах.

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