Друга батьківщина: кому з українців Зеленський дозволить мати подвійне громадянство

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський пропонує спростити видачу громадянства, зокрема й тим українцям, які живуть за кордоном та мають паспорти інших країн. Де-факто це легалізація подвійного громадянства, що суперечить Конституції України. Але в команді влади знайшли спосіб, як обійти цю норму. Для кого президент пропонує зробити виняток і як це буде відбуватися на практиці – в матеріалі РБК-Україна.

Ще у своїй інавгураційній промові президент Володимир Зеленський звернувся "до всіх українців світу" із закликом повернутися на історичну батьківщину.

"Ви нам дуже потрібні. Всім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство", – говорив у травні минулого року новообраний президент.

Через кілька місяців ця ініціатива матеріалізувалася в законопроект №2590 "Про внесення змін у деякі закони України щодо питань громадянства", який Зеленський в середині грудня вніс у Верховну раду. Вперше депутати спробували взятися за документ 16 січня, але до кінця пленарного дня залишалися лічені хвилини, і засідання було закрито.

Другий раз в порядку денному проект значився 4 лютого. Тоді співрозмовники РБК-Україна у фракції "Слуги народу" говорили, що необхідних для його ухвалення голосів може і не вистачити, і в підсумку законопроект знову відклали.

А в минулий четвер парламент взявся в другому читанні до земельної реформи, і, очевидно, присвятить найближчі робочі тижні саме цьому питанню. Тим не менш, як пообіцяв голова фракції СН Давид Арахамія, після ринку землі Верховна рада все ж дістанеться до теми громадянства.

Повзуча легалізація

Головна ідея законопроекту – спростити отримання "синьо-жовтого паспорту" іноземцями, в першу чергу, численній українській діаспорі. Для цього пропонується, щоб право на громадянство отримували всі ті, у кого хоча б один прадід чи прабабуся народилися або постійно проживали на територіях УНР, ЗУНР, УРСР, Закарпатської України і т. д.

Таким чином, під цю норму потрапляють нащадки всіх, хто виїхав з України під час другої і третьої хвиль еміграції між двома світовими війнами та в кінці Другої світової. Тобто теоретично мова може йти про багато мільйонів людей, хоча, звісно, далеко не всі з них зараз хоч якось асоціюють себе з Україною і пам'ятають про своє коріння.

Кабінет міністрів також повинен буде розробити перелік країн, жителям яких для отримання українського паспорта достатньо буде прийняти присягу громадянина України. Причому необов'язково буде подавати документи про відсутність іноземного громадянства. Критерії відбору таких держав ніяк не розписані, хоча, виходячи з логіки законопроекту, Росія серед них значитися точно не має.

Декільком категоріям іноземців дозволять для отримання українського паспорта подати декларацію про відмову від іноземного громадянства замість зобов'язання вийти з нього. Мова йде про тих, хто проходить або проходив військову службу за контрактом, а також іноземців, які мають значні заслуги перед Україною або, скажімо, якщо вони брали участь у бойових діях на Донбасі, допомагаючи відбивати російську агресію.

Крім того, за спрощеною процедурою зможуть стати громадянами України ті росіяни, які на батьківщині зазнають переслідувань. Їм український МЗС має видати підтверджуючий документ.

У тексті законопроекту поняття "подвійне громадянство" формально не легалізується. Хоча на практиці, після вступу закону в силу, кількість власників двох і більше паспортів напевно зросте, зазначає у своєму висновку головне науково-експертне управління Верховної ради. Але, очевидно, цей термін не був використаний, щоб прямо не суперечити Конституції України, де закріплено принцип єдиного громадянства.

Втім, всупереч поширеній думці, подвійне громадянство в Україні також формально не заборонено. "Єдине громадянство – громадянство держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України", – йдеться в профільному законі.

Іншими словами, виключається можливість паралельного громадянства, наприклад, Черкаської області, а не Франції чи Канади. Крім того, в законі прописано, що власник українського паспорта сприймається державою тільки як громадянин України, незалежно від того, є у нього інші паспорти чи ні.

Повзучій легалізації подвійного громадянства сприятиме і те, що добровільне отримання іноземного паспорта перестане бути підставою для втрати паспорта громадянина України, як це є зараз. Втім, ця норма на практиці не працює і зараз, і безліч українців давно володіють, у першу чергу, російськими та угорськими паспортами.

Науково-експертне управління ВР висловило і багато інших зауважень до президентського законопроекту, починаючи від некоректності і заплутаності формулювань до можливих складнощів з безвізовим режимом – адже його ввели винятково для громадян України, а не для біпатридів.

При цьому в запропонованому законопроекті прописано, що власники закордонних паспортів не можуть бути членами Кабінету міністрів, Центрвиборчкому, Нацради з телебачення і радіомовлення, керувати Нацбанком, Держбюро розслідувань і місцевими держадміністраціями тощо.

Тоді як на народних депутатів це обмеження не поширюється, випливає з тексту проекту закону. При цьому багато представників політичної еліти і топ-чиновники давно володіють одним або навіть декількома паспортами.

Наприклад, олігарх Ігор Коломойський, займаючи посаду голови Дніпропетровської ОДА, ще в 2014 році зізнався, що крім українського у нього ще є громадянства Ізраїлю та Кіпру. "Закон забороняє подвійне громадянство, а потрійне – ні", – не без іронії казав тоді Коломойський.

Питання нацбезпеки

Профільний комітет ВР з питань прав людини, нацменшин, деокупації та реінтеграції рекомендував прийняти президентський законопроект за основу. При цьому його голова, представник групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець в коментарі РБК-Україна визнав, що документ необхідно доопрацювати до другого читання.

"Я підтримую саму ідею законопроекту, але в той же час потрібно прописати ряд механізмів, наприклад, як перевірити чи справді людина відмовилася від другого громадянства, як вона про це заявила у декларації чи ні. Зараз це зробити нереально. Також законопроект не вирішує проблеми з масовою роздачею російських та угорських паспортів, а це питання національної безпеки", – сказав депутат.

На думку Лубинця, є резон і в побоюваннях, які лунають з боку опозиції. Так, деякі депутати вважають, що нові правила отримання громадянства можуть використовуватися іноземцями для того, щоб купити українську сільгоспземлю, якщо вже в земельному законі буде встановлена заборона на її продаж іноземцям до проведення референдуму з цього питання.

Головною цільовою групою президентського законопроекту, очевидно, є українська діаспора. Її представники, зокрема Світовий конгрес українців (СКУ), вносили свої пропозиції щодо цієї теми, і частина з них була врахована.

Як розповів РБК-Україна президент Конгресу Павло Ґрод, вже на наступний день після інавгурації Володимира Зеленського він провів з ним зустріч і обговорював, яким чином стимулювати повернення українців з діаспори на історичну батьківщину, а також як посилити зв'язки діаспори з Україною.

"Ми абсолютно впевнені, що статус закордонного українця повинен бути підвищений, потрібно передбачити спрощений порядок отримання українського громадянства", – вважає Ґрод.

При цьому в СКУ впевнені, що українці, котрі виїхали за межі країни і набули інше громадянство, не повинні позбавлятися громадянства України. А громадяни окремих країн (зокрема, СКУ пропонував країни-члени ЄС і НАТО) могли б отримувати "синьо-жовті паспорти", не відмовляючись від першого громадянства. "Очевидно, така лібералізація не повинна стосуватися країни-агресора", – зазначив Ґрод.

Він запевняє, що з часом представники діаспори будуть готові переїжджати в Україну. "Так, не за один день чи місяць, але я впевнений, що багато людей з активної частини діаспори будуть готові переїхати і безпосередньо долучитися до розвитку країни, залучаючи іноземні інвестиції та світовий досвід в Україні", – сказав президент СКУ.

Разом з тим Ґрод вважає несправедливою заборону займати державні посади в Україні тим, хто має множинне громадянство, і сподівається, що законопроект ще буде доопрацьований.

Співрозмовники РБК-Україна не даремно роблять акцент на питаннях нацбезпеки в контексті громадянства. Останнім часом активні дії в цьому напрямку робить влада Російської Федерації. Раніше Росія почала роздачу паспортів на території окупованого Донбасу, зараз в РФ збираються в цілому серйозно спростити процедуру отримання свого громадянства. Зокрема, пропонується прибрати норму про обов'язкову відмову від іншого громадянства для шукачів паспорту з двоголовим орлом.

Ця ініціатива супроводжується звичною для країни-агресора риторикою. "Ми хочемо у весняну сесію це питання закрити, щоб всі бажаючі могли стати громадянами Росії. А, відповідно, що Росія буде робити? Вона буде захищати своїх громадян", – заявив віце-спікер російської Держдуми Петро Толстой у коментарі "Комерсанту".

Директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна сумнівається в тому, що ініціативи влади, які стосуються правил отримання громадянства або видачі дешевих кредитів для бізнесу за програмою "Повертайся і залишайся", зможуть серйозно поліпшити демографічну ситуацію в Україні. Згідно з недавнім дослідженням Кабміну, зараз в Україні фактично проживають 37,3 мільйона людей.

"Головна причина нинішньої ситуації – масова трудова міграція українців. Звичайно, повернення українців з діаспори цей тренд не зможе перекрити. А для тих, хто збирається відкривати тут бізнес, зокрема і для діаспорян, головною проблемою є корупція і "наїзди" з боку контролюючих органів та силових структур. А це зовсім інша проблема", – сказала виданню Бекешкіна.