RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Друга спроба. Ізраїль після невдачі відправляє місію на Місяць

Автор: Сергій Пишкін

Ізраїльська некомерційна організація SpaceIL повідомила про фінансування другої місії до Місяця. Загалом планують витратити майже 100 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на World Israel News.

Варто відзначити, що під час першої місії SpaceIL втратила апарат Beresheet внаслідок аварії. Відомо, що на завершальному етапі місії, через ланцюжок збоїв та бездіяльність двигуна - апарат розбився об поверхню Місяця.

Попри усе, SpaceIL повідомила про підготовку до нової місії, яка запланована у 2024 році. Зокрема, організація повідомила про фінансування у розмірі 70 млн доларів, однак запуск апарату загалом обійдеться близько у 100 млн доларів.

"Проєкт Beresheet – це місія мого життя, тому я вирішив зайнятися нею знову. Я планую зробити все, що в моїх силах, щоб повернути Ізраїль на Місяць, цього разу для історичної подвійної посадки", - відзначив ізраїльський підприємець Моррі Кан.

Зауважимо, що цього разу, SpaceIL планує відправити до Місяця одразу три апарати. Два 60 кілограмових апарати здійснять одночасну посадку на оберненій до Землі стороні Місяця й на зворотній. Стосовно третього апарату - додаткової інформації поки що немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльЛунамесяцкосмос