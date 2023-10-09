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Усталости от войны не будет: премьер Дании хочет расширить коалицию по F-16 для Украины

Фото: Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дания работает над "расширением и углублением" коалиции стран, обязавшихся поставить Украине истребители F-16.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решим, что в нашем трансатлантическом сообществе не будет усталости от войны", - сказала она на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене  

Премьер-министр Дании также заявила, что НАТО и ЕС должны лучше координировать свои закупки оружия и боеприпасов в рамках союза и военного альянса.

"НАТО является краеугольным камнем нашей коллективной безопасности, но в то же время мы должны делать больше в Европе. Это начинается и заканчивается НАТО, но внутри Европы и внутри Европейского Союза мы должны делать больше", - сказала она.

Коалиция по F-16 для Украины

Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов полетам на F-16, а затем поставке истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять превосходству России в воздухе. 

В конце августа Норвегия также обязалась поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Как заявляли в Министерстве обороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

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