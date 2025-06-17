Усталость, стресс и надежда: как изменились настроения украинцев на четвертом году войны

Украинцы продолжают жить в состоянии хронического истощения, однако не теряют веру в победу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Gradus Research.
87% опрошенных заявили о постоянном стрессе. Самые распространенные эмоции - усталость (55%), напряженность (41%) и одновременно надежда (36%). Социологи отмечают: рост усталости сопровождается ростом веры в лучшее.
В Gradus подчеркивают, что усталость стала фоном, но общество сохраняет достоинство, стойкость и надежду.
Настроения украинцев (инфографика: Gradus Research)
Трудоустроены с доходом - 59% украинцев (против 61% в прошлом году). Больше всего безработицы - среди молодежи 18-24 лет и людей предпенсионного возраста - по 39%. Половина респондентов заявили о снижении доходов, особенно сильно это ощущают старшие украинцы.
Самое высокое доверие украинцы выражают Вооруженным силам (58%), далее - президенту (31%) и волонтерам (29%). Даже в случае обострения 55% планируют оставаться дома, только 11% готовы выехать за границу.
19% ожидают завершения войны до конца 2025 года - это больше, чем в прошлом году (12%). Половина украинцев убеждены, что после войны страна станет сильнее, а 35% считают, что на восстановление уйдет более 5 лет.
Что думают украинцы о продолжительности боевых действий в Украине (инфографика: Gradus Research)
Что касается языка общения, то 72% опрошенных говорят на украинском дома - это значительно больше, чем в начале полномасштабной войны в 2022 году (53%).
На каком языке чаще общаются украинцы в 2025 году (инфографика: Gradus Research)
Ранее РБК-Украина писало, что в конце весны 2025 года выросла доля украинцев, которые готовы терпеть войну "столько, сколько будет нужно" - до 60%, после предыдущего падения до 54%. Это свидетельствует о восстановлении психологической устойчивости на фоне длительного противостояния и растущего давления.
Также мы писали, что только 33% украинцев чувствуют себя счастливыми во время войны, тогда как 28% - несчастливыми. По уровню счастья Украина - предпоследняя среди 35 стран в глобальном опросе Gallup International, что свидетельствует о глубоком эмоциональном влиянии войны на общество.
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