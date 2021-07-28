У СОТ не змогли домовитися про припинення патентів на СЩМШВ-вакцини

Країни - члени Світової організації торгівлі (СОТ) не змогли домовитися про припинення прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу . Засідання Генеральної ради відбулося у вівторок у Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Як повідомив журналістам за підсумками наради офіційний представник організації Кіт Рокуелл, наступна спроба буде зроблена на неформальній зустрічі у вересні, а офіційна дискусія на цю тему відбудеться 13-14 жовтня.

"Офіційна зустріч для обговорення даного питання намічена на 13-14 жовтня, а неофіційні дискусії пройдуть у вересні. Ця проблема викликає багато емоцій, і мова про те, щоб припинити обговорення, не йде", - додав Рокуелл.

За його словами, досягненню консенсусу перешкоджають розбіжності з двох основних питань: про тривалість призупинення патентів на вакцини і про те, на які види продукції буде поширюватися ця призупинення.

Є й інші сфери, щодо яких думки членів СОТ розходяться, зокрема це стосується "виконання угоди і захисту нерозкритої інформації", сказав офіційний представник.