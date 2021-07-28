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В ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на COVID-вакцины

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Женева, Среда 28 июля 2021 02:38
В ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на COVID-вакцины Фото: В ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на вакцины от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Страны - члены Всемирной торговой организации (ВТО) не смогли договориться о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса. Заседание Генерального совета состоялось во вторник в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщил журналистам по итогам совещания официальный представитель организации Кит Рокуэлл, следующая попытка будет предпринята на неформальной встрече в сентябре, а официальная дискуссия на эту тему состоится 13-14 октября.

"Официальная встреча для обсуждения данного вопроса намечена на 13-14 октября, а неофициальные дискуссии пройдут в сентябре. Эта проблема вызывает много эмоций, и речи о том, чтобы прекратить обсуждение, не идет", - добавил Рокуэлл.

По его словам, достижению консенсуса препятствуют разногласия по двум основным вопросам: о длительности приостановки патентов на вакцины и о том, на какие виды продукции будет распространяться эта приостановка.

Имеются и другие сферы, в отношении которых мнения членов ВТО расходятся, в частности это касается "выполнения соглашения и защиты нераскрытой информации", сказал официальный представитель.

Напомним, что страны Группы двадцати (G20) и другие государства согласовали основные принципы борьбы с пандемией COVID-19. В частности, они утвердили передачу патентов на лекарства на добровольной основе.

Добавим, что главный исполнительный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла выступил против предложения об отказе от интеллектуальной собственности на препараты от COVID-19.

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