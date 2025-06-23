Не везде солнце: в каких регионах Украины сегодня ожидать дожди и грозы

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня в Украине переменная облачность. Днем в восточных и юго-восточных регионах, а также в Полтавской и Сумской областях кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в центральных и южных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Днем в Украине столбики термометров покажут в среднем +19 +24 градуса. На западе и юге страны ожидается +23 +28 градусов.



Погода в Киеве

По прогнозу синоптиков, днем в столице Украины без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +20 +22 градуса.

