Всю Україну накриє негода: де сьогодні чекати злив та шквалів

В Україні сьогодні, 12 серпня по всіх областях буде дощова погода. При цьому місцями очікуються зливи та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в столиці хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вдень вночі покажуть +16 +18, а вдень +23 +25.

На решті території короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

За даними синоптиків, сьогодні в західних та Житомирській областях помірні, місцями значні дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики розповідали, що погода в Україні у серпні буде з різкими перепадами температур у бік похолодання.

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