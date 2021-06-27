Всю Україну накриє дощ з грозою, але спека послабиться
Фото: Україну накриє дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні будуть дощі з грозою у всіх областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +32.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні в усіх без виключення регіонах України дощі з грозами.
На заході температура повітря вдень складе +24+28, а вночі +15+18.
На півночі країни вдень буде +26+29, а вночі +18+21.
У центрі країни передають вдень +26+30, а вночі +19+21.
На сході країни вдень буде +29+32, а вночі +20+22.
На півдні очікується вдень +29+31, а вночі +19+21.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні теж буде дощ з грозою. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +20+22.