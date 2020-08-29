У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу

Станом на ранок 29 серпня у Збройних силах України виявили 46 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. З нових захворілих у закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб, усі інші лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Про це повідомляє прес-служба Командування медичних сил ЗСУ.

Як повідомляється, всього у ЗСУ на COVID-19 хворіє 602 військовослужбовці. За період пандемії одужали 1058 осіб. Також там зареєстровано шість летальних випадків.

На ізоляції перебуває 701 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби, - 57 осіб.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 2481 випадок COVID-19, що є новим антирекордом.

Також Кабінет міністрів України продовжив карантин в країні до листопада.