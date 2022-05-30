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ЗСУ на півдні знищили ворожий командний пункт

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Понеділок 30 травня 2022 05:48
ЗСУ на півдні знищили ворожий командний пункт Фото: ЗСУ на півдні знищили ворожий командний пункт (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На півдні українські військові знищили 67 окупантів і 27 одиниць ворожої техніки. Також були ліквідовані пункт управління безпілотними розвідниками і командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Відзначається динамічна і напружена обстановка на південному напрямку.

Ворог продовжує підтягувати резерви і облаштовувати оборонні рубежі в Херсонській області.

Недалеко від Херсона йде вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 і БМП-2 протягом декількох днів накопичено для посилення ворожих позицій.

У районі Нової Каховки та Степанівки обладнані танкові позиції.

"У той же час, наші підрозділи продовжують наступальні дії і заходи сковування і недопущення переміщення резервів", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції-розділити угруповання противника на кілька частин.

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