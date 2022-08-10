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ЗСУ на півдні знищили склад боєприпасів і спостережний пункт російських десантників

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Київ, Середа 10 серпня 2022 02:11
ЗСУ на півдні знищили склад боєприпасів і спостережний пункт російських десантників Фото: ЗСУ на півдні розбили спостережний пункт десантників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові знищили склад боєприпасів в Новоолексіївці, а також командний пункт БТГ 217 парашутно-десантного полку окупантів в районі села Максима Горького Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Крім того, ЗСУ за день на південному напрямку ліквідували 35 російських солдатів, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких танк Т-72 і командно-штабна машина.

Раніше повідомлялося, що за 9 серпня силами підрозділів ЗСУ було знищено чотири склади боєприпасів, дві бази та один штаб російських військ.

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