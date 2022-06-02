ЗСУ змусили росіян перейти до непідготовленої оборони під Кривим Рогом

Збройні сили України змусили російські війська перейти до непідготовленої оборони на Криворізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"На Криворізькому напрямку ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів. Активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що противник продовжує завдавати вогневого ураження цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка і Партизанське.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ заманили російські війська в пастку в Сєвєродонецьку і тепер наносять противнику жорсткі контрудари.
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