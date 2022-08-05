ЗСУ, ймовірно, перехоплюють стратегічну ініціативу в армії РФ, - ISW

Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили і змінювати пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Москва все частіше перекидає особовий склад і техніку в Херсонську і західну області, жертвуючи захопленням Слов'янська і Сіверська, які вони, схоже, залишили. Окупанти також передислокують військову техніку, зокрема артилерію та авіацію, до Криму з інших регіонів України.

Російська армія, схоже, реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не свідомо вибирає цілі, на яких зосередити свої зусилля. Підготовка України до контрнаступу в Херсоні і початкові операції цього контрнаступу в поєднанні з різким ослабленням російських сил в цілому, мабуть, вперше дозволяють Україні почати активно формувати хід війни.