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ЗСУ успішно відбивають російський наступ на Донбасі, - британська розвідка

Фото: атаки російських військ на Донбасі успішно відбиваються (mi.ru)
Автор: Олександр Білоус

Цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Низький моральний дух агресора знижує ефективність наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Попри те, що Росія домоглася деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, "низький моральний дух росіян і обмежений час для відновлення, переоснащення і реорганізації сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність Росії".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти активізували наступальні та штурмові дії на Сєвєродонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Тривають бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне та Попасна. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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