ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів за допомогою "Валькірії": відео
Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів українською "Валькірією" (ukrmilitary com)
Збройні сили України знищили склад боєприпасів російських військ на Донбасі за допомогою безпілотного авіаційного комплексу "Валькірія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".
"Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знищили його", - зазначають у повідомленні.
Нагадаємо, український снайпер самотужки ліквідував цілу групу окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.