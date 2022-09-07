ЗСУ знищили штурмовик Су-25 і багато живої сили окупантів на півдні

Як зазначається, ситуація в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої і підступні обстріли населених пунктів як уздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах.

Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. У Миколаївському районі один такий шпигун типу "Орлан-10" збитий. Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого ставка, Безіменного.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

"Підтверджені втрати противника складають - 83 окупанти, 5 танків, 12 гаубиць "Мста-Б" і "Мста-C", 3 гармати "Гіацинт-Б", 3 одиниці авто-бронетехніки. Знищено 3 склади боєприпасів у Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ISW, українські військові просуваються на декількох напрямках у західній частині Херсонської області.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільненні двох населених пунктів на південному напрямку та одного - у Донецькій області.

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