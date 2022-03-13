ЗСУ знищили під Мелітополем близько 200 одиниць техніки і штаб окупантів

Збройні Сили України (ЗСУ) завдали артилерійського удару по скупченню ворожої техніки під Мелітополем. В результаті знищено близько 200 машин і штаб окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко в Telegram.
За його словами, ЗСУ завдали артилерійського удару по противнику під Василівською (Запорізька область) близько 2,5 години тому. Тут, в районі Мелітополя, окупанти накопичували близько 200 одиниць техніки.
"Техніка була вщент розбита нашою артилерією", - уточнив Геращенко.
Він додав, що в результаті артудару також був знищений штаб з командуванням окупантів під Мелітополем.
Інформацію про знищення скупчення ворожої техніки під Мелітополем підтвердив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім.
"200 одиниць техніки в Мелітополі, розфігаченої і взятої в оточення-це найкращий подарунок!" - написав Кім у своєму Telegram, у якого сьогодні день народження.
Нагадаємо, вдень 13 березня українські військові завадили російським окупантам налагодити понтонну переправу в районі Гостомеля (Київська область).
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