ЗСУ знищили безпілотник окупантів, який здійснював розвідку в Одесі

У п'ятницю вранці, 15 квітня, збройні сили України знищили безпілотник російських окупантів. Він намагався здійснити розвідувальну діяльність об'єктів інфраструктури Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Facebook .

"Вранці, 15 квітня, воїнами зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України, за даними служби зі зв'язків з громадськістю ПВК "Південь", був знищений Російський БПЛА, який намагався здійснити розвідувальну діяльність об'єктів інфраструктури Одеси", - написав він.

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