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ЗСУ знищили 36 окупантів, кілька танків і "Град", - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили ворожу техніку та особовий склад окупантів (facebook.com/usofcom)
Автор: Роман Мирончук

Підрозділи ракетно-артилерійського озброєння та авіації за добу знищили 36 російських окупантів, 3 танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град" та автомобільну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

У Миколаївському і Херсонському напрямку загарбники продовжують ведення бойових дій і інженерне облаштування своїх позицій з підготовкою запасних відступних рубежів. При цьому вже довгий час вони не ведуть активних наступальних дій.

Окупанти продовжують обстрілювати українські війська і населені пункти з мирними жителями, здійснюючи близько 70 обстрілів на добу.

"Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати Збройні Сили України. Але у відповідь на такі провокації жителі окупованих територій красномовно доводять, що вони вірять тільки в Україну. Так, сьогодні над вокзалом окупованого Херсона замайорів синьо-жовтий прапор", - йдеться в повідомленні.

По передмістю Миколаєва з настанням темряви знову вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражений об'єкт приміської інфраструктури, але постраждалих немає.

По Одеській області ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації, в результаті чого був зруйнований пляжний туалет.

Трохи пізніше окупанти завдали удару по промисловому підприємству з добривами. Стався вибух і виникла пожежа. ДСНС ліквідували загоряння, і ніхто не постраждав.

Також наголошується, що корабельне угруповання противника представлене сімома великими десантними кораблями і обов'язковою присутністю хоча б одного корабля - носія крилатих ракет.

У прикордонній зоні з Придністров'ям ситуація стабільна і контрольована. Тривають контрдиверсійні заходи, забезпечена охорона державного кордону.

Нагадаємо, окупанти блокують цивільним виїзд з окупованого Херсона.

Ми також писали про те, що окупанти готують пропагандистський "прес-тур" з Ростова в окуповані міста.

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