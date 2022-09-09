ЗСУ знищили 2 склади, поромну переправу та 3 "Урагани" окупантів, - ОК "Південь"

Українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Військові зазначають, що нашою авіацією завдано 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами - 265 влучних уражень.
"Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання", - наголосили в ОК "Південь".
Втрати РФ за бойовий день складають:
"Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці", - додали військові.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли звільнити від російських окупантів більше тисячі квадратних кілометрів з початку вересня.
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