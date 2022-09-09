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ЗСУ знищили 2 склади, поромну переправу та 3 "Урагани" окупантів, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили 2 склади, поромну переправу та 3 "Урагани" окупантів на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Військові зазначають, що нашою авіацією завдано 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами - 265 влучних уражень.

"Мости перебувають під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання", - наголосили в ОК "Південь".

Втрати РФ за бойовий день складають:

  • 59 солдатів;
  • 3 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них;
  • 2 самохідні гармати артилерії "Піон";
  • самохідна гаубиця "Мста-С";
  • 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки;
  • танк Т-72;
  • 6 одиниць авто-бронетехніки.

"Також знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу в Новій Каховці", - додали військові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли звільнити від російських окупантів більше тисячі квадратних кілометрів з початку вересня.

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