ЗСУ знищують окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70%

"У нашого полку найбільші втрати. Нас майже не лишилося. Нас було тисячу з чимось людей, залишилося чотириста десь", - розповідає окупант своїй дружині.

За його словами, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах", а єдине, чим вони зараз займаються - втікають від українських воїнів.

"Висунувся - кулі над головою! Ми почали тікати, за нами "Град" у ж*пу б'є. З одного боку арта криє, а з іншого, через залізницю - стрілянина починається. Єб*ть, думаю, ми в кільці. Знову тікав", - жаліється він.

Окрім того, після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: "Вдруге я сюди не поїду!".