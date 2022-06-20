ЗСУ вдарили ракетами по "вишках Бойка" в Чорному морі

"Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян", - зазначив він.

Також інформацію про ракетний удар підтвердив самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов.

"Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу". Перебуваю на зв'язку з колегами з Міноборони і ФСБ, працюємо над порятунком людей", - сказав він.

За його словами, врятовано п'ятьох людей, троє з них поранені. Пошуки решти тривають. До робіт залучили патрульні катери та авіацію.

Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані "вишки Бойка" - бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.