ЗСУ вдарили по командних пунктах десантної дивізії і штурмової армії Росії, - ОК" Південь"

Українські військові вразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Також підрозділи ЗСУ знищили командно-спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускинському та районі зосередження озброєння і техніки в Олешках Херсонської області. Артилерія на південному напрямку знищила шість складів боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.
Протягом бойового дня по ворогу в операційній зоні угруповання авіацією ЗСУ завдано чотири удари по скупченню противника, двом опорним пунктам та складу боєприпасів у Бериславському та Херсонському районах.
Нагадаємо, раніше в Силах оборони України допустили, що удари по Антонівському мосту в Херсоні продовжаться.
До цього стало відомо, що ЗСУ на південному напрямку знищили три склади, чотири комплекси С-300 та артилерію окупантів.
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